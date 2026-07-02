Альберт Яковлев назначен первым замглавы Минцифры РТ

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Республика
2 июля 2026  10:24

В республиканском министерстве цифрового развития кадровое изменение: на должность первого заместителя руководителя ведомства утверждён Альберт Яковлев. До этого он почти семь лет работал заместителем министра, отвечая за IT-инфраструктуру, связь и кибербезопасность.

Сам Яковлев поблагодарил Раиса РТ и руководство министерства за доверие, отметив, что рад оставаться в сильной профессиональной команде.

В пресс-службе подчеркнули, что сегодня бесперебойная работа сетей и связи критически важна для безопасности жителей и устойчивости предприятий, поэтому на такую позицию необходим управленец с глубоким знанием отрасли и многолетним опытом – именно таким и называют нового первого зама.

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