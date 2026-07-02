«Алтын минбар» побил рекорд по числу заявок

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Республика
2 июля 2026  08:34

XXII Казанский международный кинофестиваль пройдёт с 4 по 8 сентября. В Минкультуры РТ подвели итоги заявочной кампании: поступило 1 030 фильмов из 66 стран — абсолютный максимум за всю историю. Впервые заявки прислали из Венесуэлы, Брунея и Того.

Фильмом открытия станет картина Рамиля Тухватуллина «Учитель» о богослове Шигабутдине Марджани. Жюри основного конкурса возглавит иранский режиссёр Маджид Маджиди.

В конкурсную программу вошли 54 картины, а всего покажут 146 фильмов. Впервые введены номинации за звукорежиссуру и музыкальное оформление, а также вручат приз за лучший национальный сериал. Отдельная программа «Этническое кино. Точки роста» пройдёт в Казанском Кремле, а в рамках Дней египетского и арабского кино обещают уникальный контент.

Стартовал приём заявок на международный питчинг кинопроектов — его цель развивать совместное производство с Татарстаном. Участвовать можно в категориях полного метра и вертикальных сериалов.

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