В Альметьевске после вмешательства прокуратуры отловили и сдали в приют бездомных собак

В Альметьевске после вмешательства прокуратуры городские власти отловили и сдали в приют бездомных собак. Ранее местные жители обратились за помощью в СМИ, сообщает «Татарстан-24».

Стая бездомных собак бегала на детской площадке по улице Белоглазова. Только после вмешательства прокуратуры власти Альметьевска отловили собак. Теперь они находятся в одном из местных приютов.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как около ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе Казани бегает большая стая бродячих собак. Некоторые очевидцы говорят, что животные набрасываются на людей.