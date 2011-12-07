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В Альметьевске после вмешательства прокуратуры отловили и сдали в приют бездомных собак

Ранее местные жители пожаловались на стаю бездомных собак на детской площадке.

В Альметьевске после вмешательства прокуратуры городские власти отловили и сдали в приют бездомных собак. Ранее местные жители обратились за помощью в СМИ, сообщает «Татарстан-24».

Стая бездомных собак бегала на детской площадке по улице Белоглазова. Только после вмешательства прокуратуры власти Альметьевска отловили собак. Теперь они находятся в одном из местных приютов.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как около ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе Казани бегает большая стая бродячих собак. Некоторые очевидцы говорят, что животные набрасываются на людей.

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