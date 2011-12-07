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Чиновники из регионов России пройдут обучение в КФУ

Обучение пройдёт по программе «Успешные практики социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан».

В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского Федерального Университета чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Саха (Якутия) пройдут обучение по программе «Успешные практики социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан». Обучение пройдёт с 8 по 10 июня, сообщают организаторы.

Сообщается, что участников ознакомят с успешными практиками реализации социально-экономических программ, системой продвижения продукции на внешние рынки, эффективными практиками по привлечению инвестиций и др.

Также будут организованы экскурсии по различным объектам социальной сферы, образования, здравоохранения.

Старт началу обучения дадут Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководители ЯНАО, ХМАО — Югры и Якутии — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Айсен Николаев.

Лекторами назначены директор Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ Алевтина Кудрявцева, вице-премьеры Татарстана Лейла Фазлеева и Роман Шайхутдинов и др.

Своим опытом планируют поделиться не только российские, но и иностранные специалисты из разных отраслей и направлений. 

КВ
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