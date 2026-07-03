«Нефтяник» представил тренерский штаб на сезон 2026/27

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Спорт
3 июля 2026  15:40
Автор:
Эдгар Витковский

Альметьевский клуб опубликовал состав тренерского штаба на сезон 2025/27. Четвёртый сезон подряд с командой продолжит работать главный тренер Артём Анисимов, а вот в числе его ассистентов произошли перестановки. Ассистентами Анисимова станут Айрат Кадейкин, работавший ранее тренером по развитию в системе «Ак Барса», и Алексей Ермолаев, который на протяжении четырёх сезонов работал тренером в «Барсе». Тренером вратарей назначен Денис Худяков, работавший на протяжении четырёх сезонов на аналогичной должности в «Ирбисе».

В сезоне 2025/26 «Нефтяник» занял третье место в регулярном чемпионате, но в плей-офф вылетел от будущего чемпиона России «Югры» на стадии полуфинала (3–4).

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