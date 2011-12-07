Подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В этом году в конкурсе приняло участие 440 товаров и услуг от 205 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов республики.

Представленную на конкурс продукцию оценивали восемь экспертных комиссий, в которые вошли специалисты республиканских министерств и ведомств. Они рекомендовали утвердить 144 лауреатов, а также дипломантов I и II степеней.

«Сейчас на рынке жесткая конкуренция, и участием в конкурсе можно заявить о том, что твоя продукция соответствует всем требованиям ГОСТ и технических регламентов, что она качественная и безопасная», — считает замдиректора ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан Андрей Макаров.

Конкурс как региональный этап программы «100 лучших товаров России» проводится Центром стандартизации, метрологии испытаний в Республике Татарстан, совместно с Торгово-промышленной палатой РТ, Минпромторгом РТ, другими заинтересованными министерствами и ведомствами с 2004 года, с целью создания высокой репутации татарстанских производителей, стимулирования деятельности предприятий различных форм собственности, в том числе малого и среднего бизнеса, по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг республики.

Подробная информация о лауреатах и дипломантах конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2021 года размещена в разделе Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».