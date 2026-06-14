Треть скота и три четверти овощей: вклад фермеров в АПК Татарстана

В Татарстане насчитывается 2656 фермерских и около 398 тысяч личных подсобных хозяйств. На их долю приходится треть поголовья скота в республике и более 75% выращенных картофеля и овощей. Такие данные на совещании в Доме Правительства РТ привел замминистра сельского хозяйства Нияз Хурамшин.

Господдержка малых форм в 2026 году увеличена на 300 млн рублей и достигла 1,8 млрд. Из них 688 млн направят на содержание коров в ЛПХ. За 2025-2026 годы при поддержке государства построено 108 мини-ферм (94 млн рублей). Лидерами стали Арский (16 ферм), Алексеевский (11), Дрожжановский и Черемшанский (по 6) районы.

С этого года введены субсидии на покупку бычков — 35 тыс. рублей за голову (до 15 на одно ЛПХ). По 587 заявкам уже закуплено 1872 бычка на 34 млн рублей.