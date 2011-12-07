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Эксперты навали Татарстан одним из лучших мест для укрепления психического здоровья

Лидерами рейтинга стали Крым, Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край.

Аналитики одного из сервисов бронирования жилья для отдыха составили рейтинг лучших мест для укрепления психического здоровья. Татарстан вошел в десятку.

В ходе исследования эксперты констатировали, что большинство отдыхающих предпочитает восстанавливать нервную систему в горах и на море. Лидерами рейтинга стали Крым, Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край.

За ним последовал Алтайский край, Ленинградская и Калининградская области. Также на одной строке расположились Татарстан и Башкортостан. Меньше всего голосов набрали Московская и Кемеровская области.

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