В Татарстане воссоздали традиционные костюмы народов Поволжья XIX–XX веков

В республике завершился масштабный историко-этнографический проект «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX – первой половины XX вв.», реализованный при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Цель инициативы — показать богатство и разнообразие национального костюмного наследия региона.

В ходе работы были воссозданы уникальные комплексы одежды городского и сельского населения разных народов: русских, татар (включая кряшен и мишарей), башкир, марийцев, мордвы, удмуртов и чувашей. Многие элементы — одежду, украшения и аксессуары — изготовили вручную.

На данный момент выставка насчитывает более 30 костюмных комплексов, десять из которых представлены в Центре уникального мастерства. Дополнением к экспозиции стали два иллюстрированных каталога с описаниями на родных языках народов Поволжья. Издания уже вызвали интерес у этнографов, культурологов и мастеров со всего региона.