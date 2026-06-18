Строитель в Казани осужден на 1,5 года колонии за гибель рабочего на метро

В Казани вынесли приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в нарушении правил безопасности на стройке, которое привело к смерти человека. Трагедия произошла в 2025 году на объекте строящейся станции метро «10-й микрорайон».

По версии следствия, подсудимый допустил неосторожные действия в ходе работ, из-за чего с высоты упал блок тоннельной обделки. Он смертельно травмировал 26-летнего рабочего. Суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.