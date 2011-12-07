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Татарстанцев приглашают принять участие в образовательных и научных конкурсах

Представить свои проекты и творческие работы могут как школьники начальных классов, так и представители органов управления в сфере образования.

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» организует ряд образовательных и научных конкурсов.

Сейчас татарстанцы могут принять участие в девяти Всероссийских научно-исследовательских и творческих конкурсах. С августа заочный тур начнется для участников «Моя законотворческая инициатива», а с сентября: «АПК — молодежь, наука, инновации»; «Обретённое поколение»; «Наука, творчество, духовность»; «Меня оценят в XXI веке»; «ЮНЭКО».

В октябре юные исследователи могут представить свои творческие работы в конкурсе «Первые шаги в науке», а в январе следующего года старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет могут направить свои проекты для конкурса «Национальное достояние России».

Команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, допускаются к участию в очных соревнованиях без предварительного конкурсного отбора.

 

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