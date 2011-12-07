Заинская поэтесса Надежда Чепурная издаст свою повесть на «путинскую» выплату

Известная заинская поэтесса Надежда Чепурная издаст повесть «Моя прекрасная Ева», которую написала еще 25 лет назад. Произведение все это время хранилась в общей тетради.

Издание повести стало для нее возможным благодаря выплате всем пенсионерам по 10 тыс. рублей, сообщает «Заинск-Информ». Указ о выплате подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Случилось чудо! Путин выделил 10 тысяч. И я подумала, зачем я буду тратить их на еду… Я решила издать свою прекрасную Еву», — поделилась поэтесса.

По словам Надежды Чепурной, романтическая повесть в чем-то автобиографична, ведь именно главной героине автор решила подарить часть своей мечты.

Помимо литературы, Надежда Чепурная полвека посвятила себя вышиванию кукол. Большая часть этих кукол отдана ею в детские дома и хосписы по всей стране.