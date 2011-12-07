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Заинская поэтесса Надежда Чепурная издаст свою повесть на «путинскую» выплату

Повесть была написана 25 лет назад и хранилась в общей тетради.

Известная заинская поэтесса Надежда Чепурная издаст повесть «Моя прекрасная Ева», которую написала еще 25 лет назад. Произведение все это время хранилась в общей тетради.

Издание повести стало для нее возможным благодаря выплате всем пенсионерам по 10 тыс. рублей, сообщает «Заинск-Информ». Указ о выплате подписал Президент РФ Владимир Путин. 

«Случилось чудо! Путин выделил 10 тысяч. И я подумала, зачем я буду тратить их на еду… Я решила издать свою прекрасную Еву», — поделилась поэтесса. 

По словам Надежды Чепурной, романтическая повесть в чем-то автобиографична, ведь именно главной героине автор решила подарить часть своей мечты. 

Помимо литературы, Надежда Чепурная полвека посвятила себя вышиванию кукол. Большая часть этих кукол отдана ею в детские дома и хосписы по всей стране. 

 

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