В Госстройнадзоре РТ приступили к проверке хирургического корпуса детской горбольницы Альметьевска

Инспекция Госстройнадзора РТ приступила к проверке хирургического корпуса детской городской больницы в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что строительство и в дальнейшем открытие хирургического корпуса к зданию государственного автономного учреждения здравоохранения позволит проводить операции, не вывозя детей в Лениногорск даже для незначительных вмешательств.

Всего общая площадь трехэтажного здания составила 2857 кв. метров. На его первом этаже размещены процедурные, пищеблок, столовая, хозяйственные помещения, а на втором - палаты, на третьем - две операционные.

Следующим этапом при прохождении проверки без замечаний станет выдача заключения о соответствии. ЗОС удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации.