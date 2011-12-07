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В Госстройнадзоре РТ приступили к проверке хирургического корпуса детской горбольницы Альметьевска

Всего общая площадь трехэтажного здания составила 2857 кв. метров.

Инспекция Госстройнадзора РТ приступила к проверке хирургического корпуса детской городской больницы в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что строительство и в дальнейшем открытие хирургического корпуса к зданию государственного автономного учреждения здравоохранения позволит проводить операции, не вывозя детей в Лениногорск даже для незначительных вмешательств. 

Всего общая площадь трехэтажного здания составила 2857 кв. метров. На его первом этаже размещены процедурные, пищеблок, столовая, хозяйственные помещения, а на втором - палаты, на третьем - две операционные.

Следующим этапом при прохождении проверки без замечаний станет выдача заключения о соответствии. ЗОС удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации.

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