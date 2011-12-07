В Казани на Курбан-байрам будут работать 15 площадок для забоя животных

В Казани на Курбан-байрам для забоя животных организовано 15 площадок, сообщил замначальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Всего в республике будут работать 55 площадок для забоя животных.

Он также напомнил, что в прошлом году на официальных площадках было забито 13 513 голов жертвенных животных.

Напомним, Курбан-байрам в Татарстане пойдет 31 августа. Начало праздничной проповеди — в 13.45, намаза — в 4.15.