Первый тур объединенных фестивальных движений РТ завершился в Буинске

Первый гастрольный тур победителей и лауреатов фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман» завершился в Буинске. Последний концерт тура прошел в формате open air.

«Особенно приятно, что такой масштабный проект завершился здесь, в Буинске. Для нас большая честь принимать молодых талантливых людей у нас», — сообщил глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов.

Также он выразил благодарность за возможность принимать такие фестивали в республике Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, при поддержке которого прошли концерты.

Участники фестиваля на протяжении всего тура побывали в 19 муниципалитетах республики, а гала-концерты отгремели в четырех городах Татарстана. Зрители имели возможность посмотреть на 250 юных дарований, которые в формате танцев и песен рассказывали истории и традиции различных народов России.

«Я считаю, что этот тур — уникальное явление. Жители даже самых отдаленных районов республики смогли увидеть огромное количество многообразных номеров, исполняемых на профессиональном уровне!» — поделилась впечатлениями профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Гастрольный тур был посвящен Году родных языков и народного единства.

Ранее сообщалось, что фестиваль прошел в Агрызском районе, Менделеевском районе, Ютазинском районе, Азнакаевском районе, Камско-Устьинском районе, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Буинске.