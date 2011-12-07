Глава Минмолодежи в РТ: размер первоначального взноса для молодых семей составит 5% стоимости будущей квартиры

Глава Минмолодежи в РТ Дамир Фаттахов сообщил, что размер первоначального взноса по социальной ипотеке для молодых семей снизился с 10 до 5%. Такое решение госжилфонд Татарстана принял дабы сделать ипотеку для молодежи доступной, передает ИА «Татар-информ».

На брифинге в Правительстве РТ Фаттахов рассказал, что в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. За рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает долг на сумму 200 тысяч рублей. А для «первоначалки» достаточно лишь 5% стоимости будущей квартиры.

Чтобы поучаствовать в таковой, хотя бы одному из супругов должно быть меньше 36 лет. Программа распространяется и на неполные семьи.

Купить квартиру молодые семьи смогут купить сроком на 28,5 лет, где норматив на два человека составляет 42 квадратных метра. Если семья состоит из 3 и более, то на каждого приходится по 18 кв. м.

Директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов отметил, что в планах у фонда обеспечить жильем порядка 6 тысяч семей. Это, по его мнению, даст толчок в реализации национального проекта «Демография».