В Татарстане доля электронных платежей за ЖКУ превысила 81%

28 марта 2026  14:03

Уровень оплаты коммунальных услуг через цифровые сервисы в республике достиг 81,7%. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

По его словам, в начале года платежная дисциплина традиционно ниже, чем во втором полугодии. В феврале 2026 года собираемость составила 95,1%, что на 0,9% уступает показателю прошлого года. За два месяца средний уровень по республике — 95%, тогда как среднегодовой достигает 99,1%.

Просроченная задолженность за газ на 1 марта снизилась на 6 млн рублей — до 244 млн. Долги за электроэнергию сократились на 1,5 млн, составив около 28 млн рублей. При этом задолженность управляющих компаний за тепло перед «Татэнерго» выросла на 61,3 млн — до 282,7 млн рублей.

 

В Татарстане доля электронных платежей за ЖКУ превысила 81%
