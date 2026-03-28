Ветеринария РТ напомнила о правилах ввоза животных

Ввозить животных на территорию Татарстана можно только после предварительного согласования с профильным управлением. На каждую партию необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы, включая свидетельство формы №1, сообщили в ведомстве.

После прибытия все животные обязаны пройти 30-дневный карантин. Владельцы должны обеспечить биологическую безопасность: оградить территорию по периметру, оборудовать пункты для дезинфекции транспорта на въезде и организовать пропуск работников через санитарные блоки со сменой одежды. Доступ посторонних к местам содержания запрещен.

В управлении также обратили внимание на пастереллез — высокозаразное инфекционное заболевание животных и птиц. Оно передается через контакт, предметы ухода и окружающую среду. Инкубационный период может достигать 14 суток, а у крупного рогатого скота — до 90 дней. Источником инфекции становятся как больные, так и внешне здоровые особи.

Татарстан остается благополучным по пастереллезу. При любых подозрениях на заболевание специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в районные ветеринарные службы или на горячую линию управления.