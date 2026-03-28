В Татарстане в 2026 году капитально отремонтируют 706 многоквартирных домов

28 марта 2026  13:07

В 41 муниципальном образовании республики запланированы работы по обновлению жилого фонда. На эти цели направят 9,6 млрд рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме правительства.

В рамках программы заменят 99 лифтов в 44 домах шести муниципалитетов. К настоящему моменту строительно-монтажные работы начались в 169 многоквартирных домах 16 районов, их готовность составляет 9%. Остальные объекты планируется включить в работу в апреле согласно графику.

Также на совещании обсудили капремонт социальных объектов. В сфере образования запланировано обновление 170 учреждений, в здравоохранении — 96 объектов, в культуре — 38, в спорте — 25. Работы ведутся по четырем федеральным и четырем республиканским программам.

