Обменять водительские права и зарегистрировать авто стало проще

Также с 9 июля прием заявлений в подразделениях Госавтоинспекции МВД по Татарстану осуществляется как в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг РФ, так и в порядке живой очереди с соблюдением необходимых профилактических мер, направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции.

Услуга по регистрации транспортных средств и проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений доступна в электронном виде. Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ, подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в любое регистрационное, а также экзаменационное подразделение в удобные для заявителя день и время. В этом случае данные государственные услуги можно получить со скидкой 30%. Срок предоставления услуг со времени приема заявления до выдачи результата составляет 1 час.

Также во всех филиалах МФЦ ведется прием документов по обмену российских национальных водительских удостоверений и получению международных водительских удостоверений.

Срок предоставления государственной услуги многофункциональным центром с момента приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, до выдачи водительского удостоверения при условии последовательного и успешного выполнения заявителем всех установленных требований не превышает 15 рабочих дней.