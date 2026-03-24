В Казани прошел первый фитнес-рейв: тренажеры, техно и ночной класс под DJ-сеты

6 марта в столице Татарстана состоялось необычное событие — DDX Fitness Rave. Фитнес-клуб на одну ночь превратился в рейв-площадку, где электронная музыка и тренировки объединились в едином ритме.

Площадкой для эксперимента стал клуб DDX КАЗАНЬ UNO. Танцпол развернули прямо среди беговых дорожек и тренажёров, а зал для групповых программ переоборудовали в чилл-зону с напитками и глиттер-баром. Вместо привычной музыки зазвучал техно и хаус, пространство озарили неон, стробоскопы и лазеры.

Гвоздём программы стал DDX Party — ночной фитнес-класс под живые DJ-сеты. Формат тренировки адаптировали под атмосферу рейва: гости могли танцевать, переключаться на кардио и силовые упражнения, оставаясь в общем потоке движения и музыки.

За звук отвечали DJ Avir и DJ FANKYSTYLE. Хедлайнером выступила «Дышать» — исполнительница, сочетающая татарские этнические мотивы с современным хип-хоп звучанием.

«DDX Fitness Rave — особенный для меня опыт. Я была очень рада стать частью такого смелого проекта, выступить его хедлайнером и поделиться своим творчеством в месте, где музыка — это движение», — поделилась артистка.

В течение вечера работали фотозоны, проходили розыгрыши призов от клуба. Гости могли перекусить и освежиться в баре, чтобы поддерживать энергию во время танца.