«Ак Барс» повел в серии с «Трактором»

Розыгрыш Кубка Гагарина вступил в свои права - в понедельник «Ак Барс» провел первый матч серии с «Трактором». Исход противостояния разрешился лишь в первом овертайме, а ход матча вобрал в себя несколько интересных сюжетов: от полета Даниса Зарипова под сводами «Татнефть Арены» до рекорда Тимура Билялова.

Челябинский клуб подошел к старту серии в статусе раненого зверя. В Казань с командой не полетел ведущий защитник и альтернативный капитан Григорий Дронов, а в конце регулярки черно-белые успели потерять основного вратаря Сергея Мыльникова. В плей-офф «Трактор» зашел парой «Дмитрий Николаев - Савелий Шерстнев», причем у второго голкипера за плечами лишь 12 матчей в КХЛ да пять игр в плей-офф, правда, ВХЛ. «Ак Барс» на этом фоне избежал кадрового голода и готовился к игре в оптимальном составе.

Стартовое вбрасывание предваряло красочное шоу, в котором сочетались 3D-мэппинг на лед, живое выступление артистов и демонстрация анимации на кубе. Стержневая идея шоу - противостояние Капитана Татарстана белому медведю. Главной фишкой стало появление на льду Даниса Зарипова - экс-хоккеист первым примерил образ Капитана еще шесть лет назад. Удивило шоу и неожиданным сюжетным поворотом, в его кульминации Зарипова на канатах подняли под своды «Татнефть Арены», где он поймал золотую клюшку.

Интересное зрелище ждало болельщиков и в первом периоде. «Трактор» существенно завладел инициативой с первых минут, довольно быстро забил после суматохи на казанском пятаке, но дальнейшее развитие событий оказалось по меньшей мере странным. Сначала арбитры приняли решение не засчитывать взятие ворот, однако в дело вмешались судьи на видеоповторах. На протяжении почти пятнадцати минут шло изучение эпизода, как оказалось в дальнейшем, на предмет игры телом. Долгий видеопросмотр показал, что шайба была заброшена по правилам, клюшкой - хороший гол, но тут же тренерский штаб «Ак Барса» взял запрос на наличие помехи вратарю. Новый виток просмотра привел к… отмене шайбы их-за помехи.

Челябинск продолжил давить и на 16-й минуте все же открыл счет, на сей раз по всем правилам. Виталий Кравцов на пустом углу ворот подкараулил отскок шайбы и не промахнулся, 0:1.

Ответа от «Ак Барса» пришлось ждать аж до 51-й минуты. К тому моменту Казань трижды получала шанс реализовать лишнего, но раз за разом гостей оставлял в тонусе Николаев. Шайбу хозяева забросили в момент возвращения пятого полевого игрока черно-белых, Алексей Пустозеров с разворота низом поразил цель, 1:1.

Четвертая попытка большинства принесла дивиденды команде Анвара Гатиятулина. «Барсы» вывели Нэйтана Тодда на хорошую позицию в правом круге вбрасывания, откуда легионер вогнал шайбу в цель с помощью небольшого рикошета от вратарской ловушки. Но «Трактор» не опустил рук и последнюю минуту основного времени доигрывал вшестером. Рисковая ставка сыграла, за 20 секунд до финальной сирены Виталий Кравцов сравнял счет и отправил команды в овертайм.

В бонусный период Челябинск смотрелся гораздо интереснее. Гости смяли «Ак Барс» по игре на вбрасываниях (9-2) и практически в три раза чаще попадали в створ (12-5). Но на 77-й минуте за хозяев сыграл рикошет: Илья Сафонов не встретил сопротивления и от левого борта набросил на пятак, а шайба, попав в Александра Барабанова, отправилась за шиворот вратарю, 3:2!

Тимур Билялов по итогам встречи обновил личный рекорд по отраженным броскам - 46. Предыдущий продержался меньше года и был установлен 14 апреля в игре с «Динамо» в Москве (45). Казанцы повели в серии, 1-0, и сегодня вечером постараются развить успех. Второй матч стартует в 19:30.