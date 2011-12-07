Прокуратура РТ требует возбудить уголовное дело на владельцев челнинского аттракциона «Веселые горки»

Прокуратура РТ требует возбудить уголовное дело в отношении владельцев аттракциона «Веселые горки», сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Набережных Челнах в минувшие выходные — во время движения аттракциона «Веселые горки» отвалилась часть кабины. Видеозапись происходящего очевидцы опубликовали в соцсетях.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснилось, что причиной произошедшего стала неисправность в системе крепления кабины вагончика, которые и раскрылись во время движения аттракциона.

Прокуратура РТ требует возбудить уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все материалы проверки переданы в соответствующие органы.