Татарстанские предприятия получили субсидии на сумму 2,6 млрд рублей

В Татарстане выплатили субсидии за апрель–май малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей на общую сумму 2,6 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Напомним, татарстанские предприниматели могут получить субсидии на дезинфекцию помещения, покупку антисептиков, масок, перчаток и других средств профилактики. Размер субсидии определяется по принципу 15 тыс. рублей на первоначальные расходы по профилактике плюс по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года. Индивидуальным предпринимателям, не имеющих работников, выплачивается только 15 тыс. рублей.

Претендовать на субсидию могут 11 1160 предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами 32 тыс. человек. Заявление на получение субсидии подали 3 124 человека. Республика планирует потратить 380 млн рублей на выдачу субсидий.