Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцев, чьи дома попали в программу «Наш двор», приглашают оценить проекты

В презентации проектов примут участие представители администрации района, проектировщики, подрядчики по дорожным работам, УК или ТСЖ, дендрологи, специалисты и эксперты программы.

Татарстанцев, чьи дома попали под программу «Наш двор», приглашают оценить проекты архитекторов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Презентация проектов будет проходить при участии представителей администрации района, проектировщиков, подрядчиков по дорожным работам, УК или ТСЖ, дендрологов, специалистов и экспертов программы.

Встречи будут проводить вечерами. Информация о встречах будет размещена в объявлении на подъезде дома, в WhatsApp-группах двора, на сайте программы и в аккаунтах района.

Напомним, инициатором программы «Наш двор» стал президент республики Рустам Минниханов. В рамках программы до 2024 года планируется обустроить более 6,7 тыс. дворов республики.

КВ
Лента новостей