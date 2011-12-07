Татарстанцев, чьи дома попали в программу «Наш двор», приглашают оценить проекты

Татарстанцев, чьи дома попали под программу «Наш двор», приглашают оценить проекты архитекторов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Презентация проектов будет проходить при участии представителей администрации района, проектировщиков, подрядчиков по дорожным работам, УК или ТСЖ, дендрологов, специалистов и экспертов программы.

Встречи будут проводить вечерами. Информация о встречах будет размещена в объявлении на подъезде дома, в WhatsApp-группах двора, на сайте программы и в аккаунтах района.

Напомним, инициатором программы «Наш двор» стал президент республики Рустам Минниханов. В рамках программы до 2024 года планируется обустроить более 6,7 тыс. дворов республики.