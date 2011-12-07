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В Татарстане предприниматели районов могут получить консультацию по мерам поддержки бизнеса «на месте»

В 32 районах республики работают представители центра «Мой бизнес».

В Татарстане предприниматели из районов могут получить бесплатную консультацию по мерам поддержки бизнеса «на месте», сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

В 32 районах республики на постоянной основе работают региональные представители центра «Мой бизнес», которые оказывают профессиональную консультацию.

Специалисты также бесплатно консультируют предпринимателей по вопросам открытия собственного дела, финансового и бизнес-планирования, юридическим вопросам, вопросам подбора персонала, сертификации товаров и услуг, получению микрозайма, участию в образовательных мероприятиях и зарубежных выставках. Кроме того, в центр могут обращаться самозанятые по вопросам уплаты страховых взносов, использования приложения «Мой налог» и выдачи чеков по сделкам, заключения договора с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Со всеми мерами поддержки также можно ознакомиться на портале ФАСТТРЕК.РФ

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