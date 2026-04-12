УНИКС проиграл в финале Winline Basket Cup

news_top_970_100
Спорт
12 апреля 2026  22:36
Автор:
Эдгар Витковский

В Санкт-Петербурге состоялся финальный матч внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. ЦСКА одержал победу над УНИКСом, 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22). В составе казанцев игру пропустили Пэрис Ли и Тай Брюэр. Джален Рейнольдс набрал за встречу 14 очков при пяти подборах, четырёх перехватах и трёх результативных передачах. Руслан Абдулбасиров занёс себе в актив восемь подборов.

УНИКС в третий раз за сезон потерпел поражение от ЦСКА в очном матче. В игре за бронзовые медали турнира «Парма» сенсационно была сильнее «Зенита», 95:89.

news_right_column_240_400
Новости
В Алькеевском районе число погибших в ДТП с трактором возросло до пяти
«Рубин-2» потерпел домашнее поражение
«Локомотив» сравнял счёт в серии с казанским «Зенитом»
В Набережных Челнах пройдет экологический съезд «Вода России»
Волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли финальную серию за три матча
Компенсацию стоимости полиса ОСАГО получили более 400 жителей Татарстана
О надбавке за длительный стаж работы в сельском хозяйстве