УНИКС проиграл в финале Winline Basket Cup

В Санкт-Петербурге состоялся финальный матч внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. ЦСКА одержал победу над УНИКСом, 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22). В составе казанцев игру пропустили Пэрис Ли и Тай Брюэр. Джален Рейнольдс набрал за встречу 14 очков при пяти подборах, четырёх перехватах и трёх результативных передачах. Руслан Абдулбасиров занёс себе в актив восемь подборов.

УНИКС в третий раз за сезон потерпел поражение от ЦСКА в очном матче. В игре за бронзовые медали турнира «Парма» сенсационно была сильнее «Зенита», 95:89.