«Локомотив» сравнял счёт в серии с казанским «Зенитом»

«Локомотив» на домашней площадке обыграл «Зенит» в четвёртом матче полуфинальной серии мужской Суперлиги. Игра дошла до тай-брека, где новосибирская команда вырвала победу – 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:13). Михаил Лабинский стал лучшим бомбардиром встречи, набрав 23 очка. «Зенит» уступил сопернику в блоке (12–17), однако забрал подачу (6–5) при 42% реализации атак.

Судьба путёвки в финал решится в пятом матче серии, который пройдёт в Казани 16 апреля. Соперником по финалу станет московское «Динамо», одолевшее за четыре матча «Зенит» из Санкт-Петербурга (3–1).