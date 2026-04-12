В Набережных Челнах пройдет экологический съезд «Вода России»

12 апреля 2026  22:16

16–17 апреля в Набережных Челнах состоится двухдневный съезд «Вода России», который объединит профессиональных экологов и волонтеров. Первый день посвятят экспертным обсуждениям, второй — старту всероссийского сезона уборки берегов.

На расширенном совещании выступят замминистра природных ресурсов РФ Максим Корольков, министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, главы региональных ведомств и ведущие экологи. Модератором станет исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

17 апреля Корольков вместе с мэром Челнов Наилем Магдеевым и Зиганшиным торжественно откроют сезон акции «Вода России». К субботнику на берегу Камы присоединятся участники съезда, волонтеры и горожане. В программе — интерактивные зоны, мастер-классы, фитнес-разминка и концерт. Участие уже подтвердили представители движения «Экосистема», фонда «Выручаем» и корпоративные волонтеры «КАМАЗа».

