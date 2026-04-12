В Алькеевском районе число погибших в ДТП с трактором возросло до пяти

12 апреля 2026  23:51

Утром 12 апреля в больнице скончался 28-летний пассажир «Лады Гранты», пострадавший в аварии накануне. Таким образом, число жертв столкновения увеличилось до пяти человек, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

Скриншот из видео телеграм-канала Прокуратуры РТ

ДТП произошло 11 апреля на трассе «Базарные Матаки - Болгары». По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и врезался в ехавший впереди трактор «Беларус». От удара сельхозтехника опрокинулась, а автомобиль отлетел в кювет. На месте погибли 28-летний водитель «Лады», 56-летний тракторист и двое пассажиров (26 и 31 года). Обстоятельства трагедии выясняются.

