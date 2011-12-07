В Татарстане зарегистрировано 80 тыс. самозанятых граждан, сообщил руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

«На начало 2020 года было зарегистрировано более 60 тысяч самозанятых, ведущих деятельность на территории Республики Татарстан, сегодня количество таких самозанятых 80 тысяч», — уточнил он.

Сафиуллин также уточнил, что самозанятые, осуществлявшие деятельность в прошлом году, в этом году получили все уплаченные ими налоги на профессиональный доход в целях поддержки бизнеса. Общая сумма возврата составила 139,9 млн рублей.

Также в 2020 году каждому самозанятому предоставлен налоговый капитал на сумму 12 130 рублей, который модно потратить на уплату налога.