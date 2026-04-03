Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до семи, судьба 5 человек остается неизвестной

3 апреля 2026  19:45

По состоянию на вечер 3 апреля подтверждена гибель семи человек в результате возгорания на предприятии, сообщили в пресс-службе СИБУРа. Поисково-спасательные работы продолжаются — к ним привлечены более 200 специалистов МЧС России и других служб, задействовано 20 единиц техники. Разбор конструкций и поиск ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось о трех погибших и девяти пропавших без вести. Всего в результате происшествия пострадали 72 человека. На данный момент 24 человека остаются госпитализированы. В московских клиниках проходят лечение 10 пострадавших, все они демонстрируют положительную динамику. В Республиканской клинической больнице Казани двое пациентов переведены из реанимации в общую палату, еще один остается в реанимации с позитивной динамикой. Пострадавшие с легкими травмами получают помощь амбулаторно.

Семьям погибших выплатят по 10 млн рублей, пострадавшие сотрудники получат по 3 млн рублей. С родственниками погибших и пропавших работают психологи. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

