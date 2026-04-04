В Татарстане выполнено почти половина годового плана по вводу жилья

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил, что в республике построено более 1,49 млн кв. метров жилья — 47% от плана.

В коммерческом сегменте введено 56 многоквартирных домов (около 467 тыс. кв. м) — 45% от плана. Программа соципотеки выполнена на 33% (сдано 9 домов из 108, свыше 49 тыс. кв. м). В сфере ИЖС построено 978 тыс. кв. метров — 49% от планового показателя.

Продолжается обеспечение жильем льготных категорий. В 2026 году планируется предоставить 641 квартиру детям-сиротам. Сертификаты оформлены для всех 23 многодетных семей (пять и более детей). Для 61 молодой семьи заключены соглашения с 43 муниципалитетами, ведется перечисление средств.

В сфере образования строительно-монтажные работы выполнены на 29% (в работе 6 школ из 7), по трем детсадам — 37%. Приемно-диагностическое отделение стационара в Казани готово на 31%. В спорте реализуются 14 объектов (общая готовность — 7–67%). В культуре работа ведется на 7 объектах (готовность — до 49%). Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 93%.

Запланировано благоустройство 51 общественной территории, контракты заключены. За последние две недели зафиксировано два несчастных случая на стройках. Госстройнадзор провел 340 проверок, вынес 143 постановления. Главное инвестиционно-строительное управление выявило 1201 нарушение, устранены 995.