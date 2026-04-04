В селах и деревнях Татарстана в 2026 году установят 73 новые базовые станции

Министерство цифрового развития республики продолжает реализацию федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в рамках нацпроекта «Экономика данных». В текущем году в отдаленных населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек появится 73 новые вышки сотовой связи.

Как отметил глава Минцифры РТ Илья Начвин, в 2021 году, когда проект только стартовал, отечественного оборудования для базовых станций еще не было. Однако уже в 2025 году основная часть техники стала российской — на ней построили станции в селах, выбранных жителями через «Госуслуги», что позволило обеспечить высокоскоростным 4G-интернетом 33 тыс. человек. В 2026 году работы продолжаются на отечественном оборудовании, и Татарстан традиционно входит в число лидеров по количеству устанавливаемых вышек.

Проект обеспечивает равный доступ к цифровым услугам для всех граждан, независимо от места проживания. Жители деревень получают возможность учиться и работать онлайн, пользоваться госуслугами и оставаться на связи с близкими.

Населенные пункты для установки станций выбираются по итогам голосования на портале «Госуслуг». С 2022 года в Татарстане по программе уже построено более 274 базовых станций LTE. В 2025-м возвели 159 вышек в 42 районах.