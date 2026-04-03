В Казани с 6 по 10 апреля проведут тепловизионную аэросъемку городских теплосетей

Специалисты филиала АО «Татэнерго» - «Казанские тепловые сети» - обследуют тепловые коммуникации столицы с помощью инфракрасной съемки. Метод позволяет выявить участки с повышенными теплопотерями и обнаружить скрытые утечки в трубопроводах.

Диагностику проведут с использованием вертолета «Робинсон». Воздушное судно будет совершать облеты как днем, так и ночью для фиксации инфракрасного излучения от теплотрасс. Все полеты согласованы с уполномоченными органами.

В «Татэнерго» попросили жителей не беспокоиться при появлении низколетящего вертолета над городом. Мероприятия направлены на современную диагностику состояния тепловых сетей с применением дистанционного мониторинга.