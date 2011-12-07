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Татарстанские проекты по созданию туристско-рекреационных зон поднялись на первое место в конкурсе

Всего участвуют пять республиканских проектов.

Татарстанские проекты поднялись на первое место во всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных зон на территории РФ.

Напомним, всего в конкурсе принимают участие 115 проектов из 68 регионов РФ. Пять из них — татарстанские: Камское Устье («Гора Лобач» и «Юрьевская пещера»), нацпарк «Нижняя Кама», Волжско-Камскиий природный заповедник, заказник «Голубые озера», а также ТРК «Рыбная слобода» (Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения «Шумбутский»).

Голосование еще продолжается. Отдать свой голос можно по ссылке: http://priroda.life/geography/

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