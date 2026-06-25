Марат Ахметов поздравил татарстанцев с 106-летием ТАССР

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поздравил жителей республики со 106-й годовщиной образования Татарской АССР.

В своем обращении он напомнил, что именно 25 июня 1920 года ВЦИК передал власть Временному Революционному Комитету во главе с Сахиб-Гареем Саид-Галеевым — эта дата считается началом практической реализации нового государственного статуса республики. Ахметов также отметил роль Мирсаида Султан-Галиева в создании полиэтничного образования в составе РСФСР.

Сегодня Татарстан — один из ведущих регионов России, где в согласии живут представители 175 национальностей. И.о. председателя Госсовета пожелал жителям здоровья, мира и благополучия, подчеркнув важность сохранения единства и преумножения культурного и промышленного потенциала республики.