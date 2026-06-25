В Татарстане начал работу Общественный штаб по контролю за выборами в Госдуму

В Общественной палате Республики Татарстан состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы. Структура создана для обеспечения независимого контроля за соблюдением избирательных прав граждан и легитимностью предстоящего голосования на территории республики.

В заседании участвовали председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, члены и эксперты ОП, представители НКО и юридического сообщества.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В Татарстане сформированы 6 одномандатных округов, для голосования будут задействованы 2743 участковые комиссии, 938 из которых оснастят видеонаблюдением. Сервисы «Мобильный избиратель» и адресное информирование будут доступны через Госуслуги. Предусмотрена помощь волонтёров для маломобильных граждан.

Александр Терентьев отметил: «Любая избирательная кампания — это серьёзный отчёт власти перед обществом. Предстоящие выборы проходят в условиях специальной военной операции, поэтому ключевая задача — обеспечить безопасность, открытость и легитимность процесса».

Андрей Кондратьев напомнил, что трёхдневное голосование на выборах в Госдуму в Татарстане пройдёт впервые. Это позволит снизить нагрузку на систему и даст гражданам больше возможностей для участия.

Руководитель штаба Тимур Какохо представил план работы по четырём направлениям: информационно-экспертное сопровождение, обучение наблюдателей, публичные мероприятия и контроль в дни голосования. Также утверждена программа подготовки наблюдателей, включающая теорию, правовые консультации и практические тренинги.

Штаб продолжит работу до полного завершения избирательной кампании и подведения итогов.