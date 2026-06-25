Делегация РТ посетила подшефные города ЛНР по поручению Рустама Минниханова

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Республика
25 июня 2026  16:14
Автор:
Владислав Косолапкин

Премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров побывали в Лисичанске и Рубежном. Рабочая поездка состоялась по поручению главы республики, сообщил Рустам Минниханов в своих социальных сетях.

В Рубежном делегация осмотрела станцию скорой медицинской помощи — здесь уже начались ремонтно-восстановительные работы в рамках шефской помощи.

В Лисичанске представители Татарстана совместно с Фондом развития территорий и местной администрацией проверили состояние сетей водоснабжения и одного из объектов теплоснабжения. В ближайшее время на этих объектах начнётся капитальный ремонт силами татарстанских специалистов.

«Ремонтно-восстановительные работы в Лисичанске и Рубежном имеют для нас особое значение и находятся под моим личным контролем, — подчеркнул Раис РТ. — Татарстан последовательно выполняет взятые на себя обязательства: каждое восстановленное здание, отремонтированная улица и налаженная система жизнеобеспечения возвращают мирную жизнь в эти города».

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