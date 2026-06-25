В МАКС запустили чат-бот для жалоб на нарушителей на самокатах

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Республика
25 июня 2026  16:04
Автор:
Владислав Косолапкин

Пользователи национального мессенджера получили новый инструмент для контроля за арендными электросамокатами. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» разработан Ассоциацией операторов микромобильности, сообщили в пресс-службе платформы.

Сервис позволяет оперативно сообщать о нарушениях ПДД при использовании кикшеринга: неправильная парковка, поездки вдвоём, игнорирование требований спешиваться на пешеходных переходах, управление самокатами несовершеннолетними.

Как это работает: пользователь открывает бот, заполняет форму с указанием типа нарушения, времени и места, прикрепляет фото или видео. Система автоматически направляет обращение оператору, которому принадлежит самокат.

Чат-бот доступен в более чем 200 городах России, Казахстана и Белоруссии, где работают кикшеринг-компании. 

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