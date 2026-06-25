В Нижнекамске тестируют систему автоматического открытия убежищ

В Нижнекамске запущен пилотный проект по автоматическому открытию дверей в заглубленные укрытия при сигнале тревоги. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Первое такое убежище оборудовано в доме №38 на проспекте Шинников.

Система будет срабатывать автоматически при поступлении сигнала опасности. Укрытия оснастят водой, аптечкой, огнетушителем, фонарями и другими средствами первой необходимости. Для контроля доступа предусмотрена звуковая и световая индикация, показывающая, открыто ли убежище. До внедрения системы доступ в подвалы должен быть обеспечен с 19:00 до 7:00.

Беляев призвал жителей активнее участвовать в собраниях собственников, где принимаются решения по дополнительным мерам безопасности. Только совместными усилиями, по его словам, можно сделать эту работу максимально эффективной.