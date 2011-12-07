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В Татарстане за 10 лет высадили 25 млн деревьев

За эти годы в республиканских акциях по высадке деревьев приняли участие более 435 тыс. человек.

В Татарстане за 10 лет активисты и экологи высадили более 25 тыс. саженцев деревьев, рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«За десять лет в Татарстане были посажены новые лесные насаждения на площади более 6,5 тыс. гектаров, использован посадочный материал в количестве 25 млн штук, а общее количество участников акций превысило 435 тысяч человек», — уточнил спикер.

Этой осенью в республике пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Центральным местом станет территория возле села Новый Арыш в Рыбно-Слободском районе. Здесь 25 сентября планируют высадить 10 тыс. саженцев сосны на площади 2,5 га.

КВ
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