В Татарстане за 10 лет высадили 25 млн деревьев

В Татарстане за 10 лет активисты и экологи высадили более 25 тыс. саженцев деревьев, рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«За десять лет в Татарстане были посажены новые лесные насаждения на площади более 6,5 тыс. гектаров, использован посадочный материал в количестве 25 млн штук, а общее количество участников акций превысило 435 тысяч человек», — уточнил спикер.

Этой осенью в республике пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес». Центральным местом станет территория возле села Новый Арыш в Рыбно-Слободском районе. Здесь 25 сентября планируют высадить 10 тыс. саженцев сосны на площади 2,5 га.