Капремонт стадиона «Ракета» в Казани выполнен на 46%

news_top_970_100
Город
24 июля 2026  23:51

Обновление первого этажа трибун планируют завершить к концу августа. Строители уже уложили напольные покрытия в коридорах, фойе и трех раздевалках, смонтировали оконные блоки, проложили трубы теплого пола, утеплили стены и обновили инженерные сети. Сейчас ведется монтаж вентиляции и облицовка помещений плиткой. Далее — установка оборудования, мебели и инвентаря.

Холл стадиона оформят в сине-белых цветах ХК «Ак Барс-Динамо»: здесь появятся навигация, зона ожидания и стена почета. В едином стиле обновят коридоры и пресс-центр. Для команды мастеров предусмотрят отдельный блок с раздевалкой, зоной восстановления и тактическим помещением.

Стадион построен в 1947 году, трибуны — в конце 1960-х. Перед Универсиадой здесь меняли поле и фасад, но за почти 80 лет инженерная база устарела и требовала комплексного обновления. Нынешний этап — четвертый по счету.

news_right_column_240_400
Новости
Капремонт стадиона «Ракета» в Казани выполнен на 46%
«Ак Барс» сохранил Григория Денисенко еще на один сезон
В Казани стартовал проект «Путевая звезда»: подростки помогают на вокзале
Студотряды из России и Белоруссии приступили к работе в больницах Альметьевска
Казанский бизнесмен предстанет перед судом за уклонение от налогов на 244 млн рублей
Более 4,4 тысяч жителей Татарстана получили бесплатные юридические консультации
СК возбудил уголовное дело после гибели подростков в ДТП под Зеленодольском
Татарстанцев приглашают на форум «Безопасность и охрана труда» в Москве