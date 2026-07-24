Капремонт стадиона «Ракета» в Казани выполнен на 46%

Обновление первого этажа трибун планируют завершить к концу августа. Строители уже уложили напольные покрытия в коридорах, фойе и трех раздевалках, смонтировали оконные блоки, проложили трубы теплого пола, утеплили стены и обновили инженерные сети. Сейчас ведется монтаж вентиляции и облицовка помещений плиткой. Далее — установка оборудования, мебели и инвентаря.

Холл стадиона оформят в сине-белых цветах ХК «Ак Барс-Динамо»: здесь появятся навигация, зона ожидания и стена почета. В едином стиле обновят коридоры и пресс-центр. Для команды мастеров предусмотрят отдельный блок с раздевалкой, зоной восстановления и тактическим помещением.

Стадион построен в 1947 году, трибуны — в конце 1960-х. Перед Универсиадой здесь меняли поле и фасад, но за почти 80 лет инженерная база устарела и требовала комплексного обновления. Нынешний этап — четвертый по счету.