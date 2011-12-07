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Испытания построенных в Казани самолетов «Белый лебедь» пройдут в следующем году

Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани.

Летные испытания самолетов Ту-160М «Белый лебедь» пройдут в 2022 году, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров «Интерфаксу».

«Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани», — сообщил министр.

Он добавил, что сейчас на казанском заводе ведется усиленная модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М. После испытаний, приближенных к реальным, специалисты Минобороны передадут технику в строевые части Дальней авиации РФ.

Решение о возобновлении производства Ту-160М «Белый лебедь» было принято Президентов РФ Владимиром Путиным. 

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