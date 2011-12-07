В республике определят лидеров Татарстана будущего

По информации пресс-службы Торгово-промышленной палаты РТ, конкурсный марафон начался в феврале. На него зарегистрировались свыше 250 молодых специалистов. В рамках конкурса провели 8 обучающих модулей. 5 модулей состоялись в формате онлайн. На сегодняшний день в конкурсе участвует 19 команд, их участникам от 18 до 35 лет. Каждая команда работала над отдельным социально ориентированным проектом в разных сферах: IT, образование и профессиональная подготовка, промышленность, сельское хозяйство, спорт и здоровый образ жизни.

Призовой фонд конкурса — 500 тысяч рублей. Победителей объявят после официальной защиты проектов.