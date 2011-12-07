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В республике определят лидеров Татарстана будущего

25 июня стартует очередной этап первого конкурса «100 лидеров» - Татарстан будущего. Конкурс организует и проводит Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» для выявления смелых, перспективных идей в разных отраслях и реализации их на практики.

По информации пресс-службы Торгово-промышленной палаты РТ, конкурсный марафон начался в феврале. На него зарегистрировались свыше 250 молодых специалистов. В рамках конкурса провели 8 обучающих модулей. 5 модулей состоялись в формате онлайн. На сегодняшний день в конкурсе участвует 19 команд, их участникам от 18 до 35 лет. Каждая команда работала над отдельным социально ориентированным проектом в разных сферах: IT, образование и профессиональная подготовка, промышленность, сельское хозяйство, спорт и здоровый образ жизни.

Призовой фонд конкурса — 500 тысяч рублей. Победителей объявят после официальной защиты проектов.       

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