Прокуратура наказала директора школы Челнов, где дети не получили печенье

Прокуратура наказала директора гимназии № 14 в Челнах, где дети не получили печенье. На школьный персонал пожаловалась многодетная мать, сообщает издание Chelny-biz.ru.

Мать, чей ребенок не получил печенья, включая несколько других пострадавших детей, посчитала такой случай ничем иным, как дискриминацией.

«Почему кто-то сидит и ест печенье, а кто-то — сидит и смотрит на то, что кто-то ест печенье?! Мой ребенок разве виноват, что он из многодетной семьи?», — заявила женщина.

Прокуратура откликнулась на жалобы матери, и разобралась в ситуации. Оказалось, что детей обделили печеньем из-за образовавшейся путаницы. Проблему уже устранили. Детям компенсировали лакомство другим продуктом.