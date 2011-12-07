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Прокуратура наказала директора школы Челнов, где дети не получили печенье

На школьный персонал пожаловалась многодетная мать.

Прокуратура наказала директора гимназии № 14 в Челнах, где дети не получили печенье. На школьный персонал пожаловалась многодетная мать, сообщает издание Chelny-biz.ru

Мать, чей ребенок не получил печенья, включая несколько других пострадавших детей, посчитала такой случай ничем иным, как дискриминацией. 

«Почему кто-то сидит и ест печенье, а кто-то — сидит и смотрит на то, что кто-то ест печенье?! Мой ребенок разве виноват, что он из многодетной семьи?», — заявила женщина. 

Прокуратура откликнулась на жалобы матери, и разобралась в ситуации. Оказалось, что детей обделили печеньем из-за образовавшейся путаницы. Проблему уже устранили. Детям компенсировали лакомство другим продуктом. 

КВ
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