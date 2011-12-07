На Луков день наблюдаем за опадающими листьями

О погоде этих дней рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.Приближается, как в народе говорили, пора осенних грязей. Об этом в народном календаре предупреждает Параскева Грязниха, день которой отмечается 27 октября. Еще Параскеву называли Порошихой и говорили, что «скоро белым лебедем снег пожалует». Обычно «на Грязниху не бывает сухо», по наблюдениям в этот день хозяйничает неустойчивая погода со слякотью и порошей. Есть и прогностическая примета: «Если на Грязниху большая грязь - осталось четыре седьмицы (недели) до зимы». Не зря говорили и были уверены, что через четыре недели (близко к Михайлову дню, к 21 ноября) «зима морозы кует».30 октября наступает день Осия, с которого по приметам наступал конец летнего пути: «На Осия колесо прощается с осью до весны». Может быть, еще и рановато, но в крестьянских хозяйствах считали, что подготовиться к санному пути самое время.31 октября по народному календарю отмечался день святого апостола и евангелиста Луки. Лука был врачом и наставником живописцев. Ему также молились о добрых отношениях в семье. К этому дню приурочены мудрейшие народные пословицы: «Всякое умение трудом дается», «К чему душа лежит, к тому и руки приложатся», «Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства», «Каждому по делам его», «На образ взглянешь, свят не станешь».Еще воспевали оды луку: «Лук - от семи недуг», «Лук да баня все правят». В Луков день в больших селах и городах устраивались луковые базары. Хотя торговля луком не считалась прибыльной, но раз был спрос, то шел и сбыт. Про то и говорилось: «Луком торговать - луковым мочалом и подпоясываться». За неприхотливость, обилие и дешевизну лука и возносились благодарные молитвы апостолу Луке.В Луков день важны были наблюдения за опадающими листьями: считалось, что самый поздний листопад у дуба и осины. Делали прогноз: покуда лист с вишни чисто не опадет - сколько снег не падай, все будет таять.С Лукова дня начиналась осенняя путина - выходили в море для промысла рыбы. Поэтому в народе апостол Лука считался еще и покровителем рыбалки: к нему обращались с молитвой о хорошем улове и благополучном возвращении домой. Ловили в старину рыбу не только сетями. Существовал особый способ ловли, называвшийся лучением (от слова «луч» - пучок лучин, которым зажигали огонь на носу лодки). Это ночной способ ловли, который хорошо подходил для осенней рыбалки, так как в это время темнело рано. На носу лодки ставили треножник и разводили огонь. Рыба, спускавшаяся с наступлением темноты на глубину, поднималась на свет. А в лодке наготове стояли рыбаки с гарпунами. Наши предки ловили стерлядь, плотву, язя, головля, леща, жереха, щуку, карася, окуня, сома и даже тайменя. Рыбу добывали в больших количествах, хватало и для заготовок на зиму. Но в основном готовили традиционные блюда из свежей рыбы. Не зря до наших дней дошли старинные рецепты русской кухни, множество из которых используют современные хозяйки.На этой неделе главным атмосферным объектом является активный циклон, приближающийся к нам из Прибалтики. С ним связаны скачки атмосферного давления и дожди, местами сильные.Так что нынче слякоть и грязь подошли к Казани и пригородам как раз на Параскеву Грязниху. Получается, народный календарь благодаря хозяйской наблюдательности крестьян своевременно подсказывает природные события.