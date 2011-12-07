В первый день голосования о поправках в Конституцию избирательные участки посетили 357 тысяч татарстанцев

Как сообщил в ходе пресс-конференции председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в общей сложности 25 июня в голосовании о поправках в главный закон страны приняли 357 599 жителей Татарстана. При этом результаты экзитпола показали, что 72,9% процента, из числа опрошенных, одобряют принятие поправок, 26,6% — против них, а еще 0,5% — испортили бюллетени.

В общей сложности в Татарстане зарегистрировались около 15 тысяч наблюдателей за проведением голосования. В первый день на участках присутствовали 4,5 тысячи из них.

Голосование продлится вплоть до 1 июля включительно. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.