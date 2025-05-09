В память о Победе в Великой Отечественной войне в парке Победы возложили цветы

Сегодня в 9 утра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, которая традиционно проходит в казанском парке. В ней приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица. Они возложили цветы к Вечному огню, находящемуся в колоннаде Мемориала Славы.

После минуты молчания прозвучали государственные гимны России и Татарстана. Далее маршем прошла рота почетного караула Казанского гарнизона.

Здесь же на площадке у входа в Парк Победы гостей высоких встречали представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Главе республике, который шел к следующему памятнику мимо представленной в парке военной техники прошлых лет, представители Казанского авиационного завода и Казанского вертолетного завода рассказали про легендарные самолеты и винтокрылые машины, выпускавшиеся на этих предприятиях.

Затем цветы возложили к Монументу Матерям и Вдовам погибших воинов, а также Монументу Советскому Солдату.

Минниханова приветствовали и ветераны Военно-морского флота России, члены общественной организации «Морское собрание РТ». Моряки традиционно собираются в парке у подводной лодки К-403 «Казань».

Отметим характерный момент: Минниханов и Шаймиев приехали на мероприятие на ретроавтомобиле «Чайка». А на площадь Тысячелетия, где проходило торжественное прохождение войск Казанского гарнизона они добрались на автомобиле «Победа».

Празднование Победы в Великой Отечественной войне связали с нынешними событиями – с проходящей сейчас специальной военной операции. недалеко от Монумента Советскому Солдату в парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный установке памятного камня на месте строительства будущего мемориального комплекса участникам СВО. На митинге выступил Минниханов: «9 Мая всегда было, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа. Символично, что в юбилейный год великой Победы мы проводим церемонию установки памятного камня бойцам СВО. Бойцы специальной военной операции сегодня продолжают дело своих дедов и прадедов».

На митинге выступила мать одного из погибших бойцов Римма Маршева. «Для меня как матери погибшего это очень значимое событие – как будто его частичка возвращается на землю», – отметила она.

Среди гостей церемонии было несколько сот неравнодушных граждан. Среди них – 10-летняя Резеда и мамой Айгуль. Девочку очень впечатлила возможность сфотографироваться с «большими людьми», нынешними защитниками Отечества и ветеранами. Например, ей удалось сфотографироваться с «самим» Миннихановым. Правда, не Раисом, а президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым.

Айгуль подчеркнула, что именно сегодня важно передавать память о подвиге наших дедушек и бабушек следующим поколениям. Сейчас, по ее словам, история «немного повторятся, нам снова приходится бороться за мир».