Туристический проект «1001 удовольствие за выходные» пополнился еще двумя новыми экскурсионными маршрутами

В Сабинском районе туристы побывают в интерактивном музее истории медресе в селе Сатышево, деревне Мингер, где есть своя башня Сююмбике. Также в программе тура - посещение Сабинского лесхоза, Музея истории лесного хозяйства, оранжереи,​ дендрологического сада и​ селекционно-семеноводческого​ центра, Музея​ колокольчиков.

В Кукморе туристов ждут экскурсии на валяльно-войлочный комбинат, завод металлопосуды, фабрику по пошиву горнолыжных костюмов и верхней одежды.

Кукморский район - родина предков знаменитого киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.​ А еще Кукморский район богат родниками, многие из которых издавна считаются целебными.

​Напомним, еженедельные туры «1001 удовольствие за выходные» - проект Государственного комитета РТ по туризму. В рамках программы подготовлены двухдневные экскурсии в Елабугу, Болгар, Камское Устье,​ Чистополь, Рыбную Слободу, Мамадыш.