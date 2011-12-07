Туристический проект «1001 удовольствие за выходные» пополнился еще двумя новыми экскурсионными маршрутами

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В Сабинском районе туристы побывают в интерактивном музее истории медресе в селе Сатышево, деревне Мингер, где есть своя башня Сююмбике. Также в программе тура - посещение Сабинского лесхоза, Музея истории лесного хозяйства, оранжереи, дендрологического сада и селекционно-семеноводческого центра, Музея колокольчиков.
В Кукморе туристов ждут экскурсии на валяльно-войлочный комбинат, завод металлопосуды, фабрику по пошиву горнолыжных костюмов и верхней одежды.
Кукморский район - родина предков знаменитого киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. А еще Кукморский район богат родниками, многие из которых издавна считаются целебными.
Напомним, еженедельные туры «1001 удовольствие за выходные» - проект Государственного комитета РТ по туризму. В рамках программы подготовлены двухдневные экскурсии в Елабугу, Болгар, Камское Устье, Чистополь, Рыбную Слободу, Мамадыш.